Сводка из зоны ООС за 30 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП;

рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов;

в районе Опытного – из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП;

на окраине Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Авдеевки – из минометов калибром 82 мм и автоматического гранатомета;

рядом с Песками – из миномета калибром 120 мм;

на окраине Талаковки – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм;

в районе Троицкого – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Новотроицким – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Верхнеторецкого – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

возле Луганского – из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматического гранатомета;

в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ совершали обстрелы позиций украинских военных:

вблизи Новоалександровки – из минометов калибром 120 мм;

в районе Новолуганского – из минометов калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 27 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 524 единицы. Под огнем оказались Докучаевск; Ясиноватая; Донецкий аэропорт, поселки Александровка, Трудовские, села Веселое и Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Михайловка и шахты 6/7; села Заиченко, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие. В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома в селе на юге ДНР, кроме того, в результате обстрелов 15 населенных пунктов остались без света».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия подвергся район села Пришиб».