Хрупкая надежда появилась: Зеленский записал видеообращение после разведения войск в Станице Луганской. Новости

Президент Владимир Зеленский назвал «первым небольшим реальным успехом» разведение войск в Станице Луганской на Донбассе, о чем стало известно 30 июня. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

Он напомним, что разведение сил и сторон зафиксировала СММ ОБСЕ

«Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый реальный шаг к устойчивому прекращению огня на всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса», – сказал Зеленский.

Также он сказал, что не хочет врать и давать лишних обещаний относительно завершения войны.

«Я не хочу обещать, что завтра будет мир. Что завтра мы прекратим войну, но, мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», – сказал он.

Он попросил не поддаваться на панику и провокации и дать возможность армии и дипломатам выполнять «сильную и очень сложную работу».

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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