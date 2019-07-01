ДТП в «ДНР»: В Горловке столкнулись автомобили. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 30 июня на ул. Маршала Пересыпкина в Калининском районе Горловки произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet Aveo и ВАЗ-2101. «Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля ВАЗ-2101, смыли разлитое топливо, гидравлическим инструментом деблокировали и извлекли пострадавшего пассажира, 1983 года рождения, на носилках перенесли его к машине "скорой медицинской помощи"», – утверждают в «республике».

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