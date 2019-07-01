В Краматорске провели архитектурный фестиваль (Фото). Новости

Ко Дню архитектора Украины студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры во второй раз провели в Краматорске (Донецкая обл.) фестиваль «ArchFest», передает KramatorskPost.

Молодые архитекторы провели мастер-классы, создали фотозоны, познакомили всех желающих с вузом и его факультетами.

Возле стадиона «Блюминг» расположились стенды с работами студентов, палатки, где каждый факультет рассказал о своей специальности, а также представил свои дипломные и курсовые работы, приглашал выпускников школ поступать в академию.

Многочисленные эскизы скверов, кафе, дворцов, их макеты привлекли внимание краматорчан.

В фотозонах можно было сделать интересное фото, поучаствовать в квестах, и даже выиграть призы.

Для детей провели мастер-классы по рисованию.