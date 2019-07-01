В штабе ООС рассказали об ограничениях в праве агитации кандидатами в нардепы. Новости

Командование Объединенных сил сообщило о порядке допуска кандидатов в народные депутаты Украины в воинские части в районе проведения Операции объединенных сил.

Так, согласно п.2 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в воинских частях (формированиях), предвыборная агитация ограничивается.

Посещение военных частей (формирований) отдельными кандидатами в депутаты, их доверенными лицами или уполномоченными лицами партий запрещается.

Встречи этих лиц с избирателями организовываются соответствующей окружной избирательной комиссией совместно с командиром воинской части (формирования) с обязательным уведомлением не позднее чем за три дня до дня встречи всех уполномоченных лиц партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе, или их доверенных лиц в соответствующем одномандатном округе.

Порядок допуска на территорию района проведения операции Объединенных сил и в ее отдельные районы определяется «Инструкцией о порядке пребывания в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц не привлеченных и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, привлекаемых к проведению таких мероприятий», утвержденной приказом Командующего объединенных сил от 26.04.2018 №26.

В соответствии с требованиями пункта 2.1 Инструкции допуск в район ограниченного доступа лиц не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников) в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной (оперативным управлением) в соответствии с порядком установленным настоящей инструкцией.

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Въезд в район ведения боевых действий, районов ограниченного и запрещенного доступа разрешается только через определенные командованием Объединенных сил блокпосты.

«Просим учесть данную информацию с целью недопущения нарушения законодательства Украины во время подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.