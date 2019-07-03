Численность населения уменьшилась: В «Л-ДНР» опубликовали новые данные. Новости

По состоянию на 1 мая 2019 года в «ДНР» проживало 2 млн 278 тыс. 116 человек, а в «ЛНР» по состоянию на 1 июня 2019 года проживало 1 млн 450 тыс. 990 человек. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

По сравнению с данными на 1 января 2019 года, численность населения в «ЛНР» уменьшилась на 6 тыс. 896 чел. В «ДНР» обнародовали данные лишь по состоянию на 1 мая. Если сравнить с данными на 1 января текущего года, то численность населения за этот период сократилось на 7 тыс. 470 чел.

Так, в «ДНР» наличное население на 1 мая составило 2 млн 278 тыс. 116 чел., что на 7 470 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года.

Пропорции городского (2 169 820 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 296 чел., что составляет 4,8%) населения изменились незначительно.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019

Донецк 945 899 чел. 41,5% от общего числа населения Макеевка 371 889 чел. 16,3% Горловка 259 853 чел. 11,4% Енакиево 118 967 чел. 5,2% Харцызск 97 973 чел. 4,3% Торез (после переименования – Чистяково) 75 485 чел. 3,3% Снежное 65 947 чел. 2,3% Шахтерск (без учета района) 56 948 чел. 2,5% Ясиноватая 43 400 чел. 1,9% Кировское (после переименования – Крестовка) 27 448 чел. 1,2% Дебальцево 25 219 чел. 1,1% Докучаевск 23 701 чел. 1% Ждановка 12 608 чел. 0,6%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.05.2019

Старобешевский 47 923 чел. 2,1% от общего числа населения Амвросиевский 42 639 чел. 1,9% Новоазовский 29 432 чел. 1,3% Шахтерский (без учета города Шахтерск) 18 292 чел. 0,8% Тельмановский 14 493 чел. 0,6%

В «ЛНР» наличное население на 1 июня 2019 года составляло 1 млн 450 тыс. 990 чел., что на 6 896 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 361 тыс. 994 чел. (93,9%), сельское – 88 тыс. 996 чел. (6,1%).

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019

Луганск 431 573 чел. 29,7% от общего числа населения Красный Луч (после переименования – Хрустальный) 115 584 чел. 8% Алчевск 104 480 чел. 7,2% Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района) 97 429 чел. 6,7% Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района) 93 187 чел. 6,4% Стаханов (после переименования – Кадиевка) 85 244 чел. 5,9% Ровеньки 79 299 чел. 5,5% Антрацит (без учета района) 73 244 чел. 5% Брянка 50 205 чел. 3,5% Первомайск 36 551 чел. 2,5% Кировск (после переименования – Голубовка) 31 417 чел. 2,2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.05.2019

Перевальский 66 424 чел. 4,6% от общего числа населения Лутугинский 63 151 чел. 4,4% Славяносербский 47 449 чел. 3,3% Антрацитовский (без учета г. Антрацит) 28 704 чел. 2% Краснодонский (без учета г. Сорокино) 27 890 чел. 1,9% Свердловский (без учета г. Должанск) 11 234 чел. 0,8% Попаснянский 5 315 чел. 0,4% Станично-Луганский 2 610 чел. 0,2%

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