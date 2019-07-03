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Численность населения уменьшилась: В «Л-ДНР» опубликовали новые данные. Новости

Численность населения уменьшилась: В «Л-ДНР» опубликовали новые данные

03.07.19 15:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 мая 2019 года в «ДНР» проживало 2 млн 278 тыс. 116 человек, а в «ЛНР» по состоянию на 1 июня 2019 года проживало 1 млн 450 тыс. 990 человек. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

По сравнению с данными на 1 января 2019 года, численность населения в «ЛНР» уменьшилась на 6 тыс. 896 чел. В «ДНР» обнародовали данные лишь по состоянию на 1 мая. Если сравнить с данными на 1 января текущего года, то численность населения за этот период сократилось на 7 тыс. 470 чел.

Так, в «ДНР» наличное население на 1 мая составило 2 млн 278 тыс. 116 чел., что на 7 470 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года.

Пропорции городского (2 169 820 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 296 чел., что составляет 4,8%) населения изменились незначительно.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019

Донецк

945 899 чел.

41,5% от общего числа населения

Макеевка

371 889 чел.

16,3%

Горловка

259 853 чел.

11,4%

Енакиево

118 967 чел.

5,2%

Харцызск

97 973 чел.

4,3%

Торез (после переименования – Чистяково)

75 485 чел.

3,3%

Снежное

65 947 чел.

2,3%

Шахтерск (без учета района)

56 948 чел.

2,5%

Ясиноватая

43 400 чел.

1,9%

Кировское (после переименования – Крестовка)

27 448 чел.

1,2%

Дебальцево

25 219 чел.

1,1%

Докучаевск

23 701 чел.

1%

Ждановка

12 608 чел.

0,6%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.05.2019

Старобешевский

47 923 чел.

2,1% от общего числа населения

Амвросиевский

42 639 чел.

1,9%

Новоазовский

29 432 чел.

1,3%

Шахтерский (без учета города Шахтерск)

18 292 чел.

0,8%

Тельмановский

14 493 чел.

0,6%

В «ЛНР» наличное население на 1 июня 2019 года составляло 1 млн 450 тыс. 990 чел., что на 6 896 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 361 тыс. 994 чел. (93,9%), сельское – 88 тыс. 996 чел. (6,1%).

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019

Луганск

431 573 чел.

29,7% от общего числа населения

Красный Луч (после переименования – Хрустальный)

115 584 чел.

8%

Алчевск

104 480 чел.

7,2%

Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)

97 429 чел.

6,7%

Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)

93 187 чел.

6,4%

Стаханов (после переименования – Кадиевка)

85 244 чел.

5,9%

Ровеньки

79 299 чел.

5,5%

Антрацит (без учета района)

73 244 чел.

5%

Брянка

50 205 чел.

3,5%

Первомайск

36 551 чел.

2,5%

Кировск (после переименования – Голубовка)

31 417 чел.

2,2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.05.2019

Перевальский

66 424 чел.

4,6% от общего числа населения

Лутугинский

63 151 чел.

4,4%

Славяносербский

47 449 чел.

3,3%

Антрацитовский (без учета г. Антрацит)

28 704 чел.

2%

Краснодонский (без учета г. Сорокино)

27 890 чел.

1,9%

Свердловский (без учета г. Должанск)

11 234 чел.

0,8%

Попаснянский

5 315 чел.

0,4%

Станично-Луганский

2 610 чел.

0,2%

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