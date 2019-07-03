Численность населения уменьшилась: В «Л-ДНР» опубликовали новые данные. Новости

По состоянию на 1 мая 2019 года в «ДНР» проживало 2 млн 278 тыс. 116 человек, а в «ЛНР» по состоянию на 1 июня 2019 года проживало 1 млн 450 тыс. 990 человек. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».
По сравнению с данными на 1 января 2019 года, численность населения в «ЛНР» уменьшилась на 6 тыс. 896 чел. В «ДНР» обнародовали данные лишь по состоянию на 1 мая. Если сравнить с данными на 1 января текущего года, то численность населения за этот период сократилось на 7 тыс. 470 чел.
Так, в «ДНР» наличное население на 1 мая составило 2 млн 278 тыс. 116 чел., что на 7 470 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года.
Пропорции городского (2 169 820 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 296 чел., что составляет 4,8%) населения изменились незначительно.
Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019
Донецк
945 899 чел.
41,5% от общего числа населения
Макеевка
371 889 чел.
16,3%
Горловка
259 853 чел.
11,4%
Енакиево
118 967 чел.
5,2%
Харцызск
97 973 чел.
4,3%
Торез (после переименования – Чистяково)
75 485 чел.
3,3%
Снежное
65 947 чел.
2,3%
Шахтерск (без учета района)
56 948 чел.
2,5%
Ясиноватая
43 400 чел.
1,9%
Кировское (после переименования – Крестовка)
27 448 чел.
1,2%
Дебальцево
25 219 чел.
1,1%
Докучаевск
23 701 чел.
1%
Ждановка
12 608 чел.
0,6%
Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.
Численность населения в районах на 01.05.2019
Старобешевский
47 923 чел.
2,1% от общего числа населения
Амвросиевский
42 639 чел.
1,9%
Новоазовский
29 432 чел.
1,3%
Шахтерский (без учета города Шахтерск)
18 292 чел.
0,8%
Тельмановский
14 493 чел.
0,6%
В «ЛНР» наличное население на 1 июня 2019 года составляло 1 млн 450 тыс. 990 чел., что на 6 896 чел. меньше, чем проживало на 1 января 2019 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 361 тыс. 994 чел. (93,9%), сельское – 88 тыс. 996 чел. (6,1%).
Большее всего жителей приходится на город Луганск.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.05.2019
Луганск
431 573 чел.
29,7% от общего числа населения
Красный Луч (после переименования – Хрустальный)
115 584 чел.
8%
Алчевск
104 480 чел.
7,2%
Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)
97 429 чел.
6,7%
Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)
93 187 чел.
6,4%
Стаханов (после переименования – Кадиевка)
85 244 чел.
5,9%
Ровеньки
79 299 чел.
5,5%
Антрацит (без учета района)
73 244 чел.
5%
Брянка
50 205 чел.
3,5%
Первомайск
36 551 чел.
2,5%
Кировск (после переименования – Голубовка)
31 417 чел.
2,2%
Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.
Численность населения в районах на 01.05.2019
Перевальский
66 424 чел.
4,6% от общего числа населения
Лутугинский
63 151 чел.
4,4%
Славяносербский
47 449 чел.
3,3%
Антрацитовский (без учета г. Антрацит)
28 704 чел.
2%
Краснодонский (без учета г. Сорокино)
27 890 чел.
1,9%
Свердловский (без учета г. Должанск)
11 234 чел.
0,8%
Попаснянский
5 315 чел.
0,4%
Станично-Луганский
2 610 чел.
0,2%
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