В Госслужбе по делам ветеранов назвали количество участников АТО, получивших статус УБД . Новости

Статус участника боевых действий (УБД) получили почти 370 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

«По состоянию на 01.07.2019, по информации, поступившей от ведомственных комиссий, о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 369 451 лицу», – отметили в пресс-центре.

Больше всего получивших статус УБД – в рядах ВСУ, это 249 629 человек.