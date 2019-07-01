Выборы в Раду-2019: Опубликованы данные о количестве изменивших место голосования. Новости

По состоянию на сегодня, 1 июля, более 27 тыс. граждан Украины воспользовались возможностью временно изменить место голосования. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.
Так, по состоянию на 1 июля временно изменили место голосования уже 27 195 человек.
Напомним, ЦИК еще больше упростила порядок изменения места голосования. Изменить место голосования перед парламентскими выборами можно до 15 июля.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 июня более 20 тыс. человек временно изменили место голосования.
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