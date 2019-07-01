Мариупольцы могут подать заявку об аварийных ситуациях через сити-бота. Новости

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) могут подать заявку об аварийных ситуациях коммунального характера на улицах города, в домах и квартирах через сити-бота «Назара». Также через сити-бота можно сообщить о незаконной торговле. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба горсовета.

«Информация о таких событиях сразу поступает как в коммунальные службы, так и в Контакт-центр для контроля. Сервис запускается в тестовом режиме, поэтому просьба к горожанам с пониманием отнестись к возможным ошибкам и неполадкам», – говорится в сообщении.

Для отправки информации о событии, следует ввести в строку текста команду «Заявка» и, пользуясь подсказками чат-бота, сформировать обращение. После выполнения работ придет запрос на подтверждение выполнения обращения.