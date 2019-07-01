В полиции рассказали об обстреле прифронтовой Авдеевки. Новости

Полицейские задокументировали последствия обстрела прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Город 30 июня оказался под огнем незаконных вооруженных формирований (НВФ) второй раз за неделю. В результате обстрела повреждены 3 частных дома. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа.

«Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции около 18:00 от местных жителей. Повреждены 3 дома, расположенные по ул. Нахимова», – рассказали в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.