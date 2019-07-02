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Житель Макеевки показал, во сколько обойдется кофе на центральной площади (Фото). Новости

Житель Макеевки показал, во сколько обойдется кофе на центральной площади (Фото)

02.07.19 12:41dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур побывал в центре города. Сколько стоит кофе на площади возле ЦУМа, он показал в соцсети.

Так, возле универмага работает мобильная кофейня, где можно купить горячие напитки, а также напитки прохладительные.

Цены следующие:

  • кофе эспрессо (180 мл) – 35 руб. (15 грн);
  • кофе американо (180 мл) – 35 руб. (15 грн);
  • моккачино (180 мл) – 60 руб. (25 грн);
  • капучино (180 мл) – 50 руб. (21 грн);
  • латте (250 мл) – 65 руб. (27 грн);
  • раф с различными сиропами – 75 руб. (грн);
  • какао (250 мл) – 50 руб. (21 грн);
  • заварной чай (250 мл) – 25 руб. (10 грн).

Также жителям Макеевки предлагается квас:

  • 0,2 л – 20 руб. (8 грн);
  • 0,3 л – 35 руб. (15 грн);
  • 0,5 л – 50 руб. (21 грн).

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