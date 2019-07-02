Житель Макеевки показал, во сколько обойдется кофе на центральной площади (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур побывал в центре города. Сколько стоит кофе на площади возле ЦУМа, он показал в соцсети.
Так, возле универмага работает мобильная кофейня, где можно купить горячие напитки, а также напитки прохладительные.
Цены следующие:
- кофе эспрессо (180 мл) – 35 руб. (15 грн);
- кофе американо (180 мл) – 35 руб. (15 грн);
- моккачино (180 мл) – 60 руб. (25 грн);
- капучино (180 мл) – 50 руб. (21 грн);
- латте (250 мл) – 65 руб. (27 грн);
- раф с различными сиропами – 75 руб. (грн);
- какао (250 мл) – 50 руб. (21 грн);
- заварной чай (250 мл) – 25 руб. (10 грн).
Также жителям Макеевки предлагается квас:
- 0,2 л – 20 руб. (8 грн);
- 0,3 л – 35 руб. (15 грн);
- 0,5 л – 50 руб. (21 грн).
Читайте также:
Комментарии