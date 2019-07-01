В Украине выросли соцвыплаты и прожиточный минимум: Кто и сколько будет получать. Новости

Сегодня, 1 июля, в Украине вырастет прожиточный минимум – до 1936 грн (1853 грн ранее). Соответственно все социальные выплаты, привязанные к нему, также возрастут.

Прожиточный минимум для основных категорий населения:

• Для детей до 6 лет – 1699 грн (вместо 1626);

• для детей 6-18 лет – 2118 грн (2027)

• для трудоспособных – 2007 грн (1921)

• для нетрудоспособных – 1564 грн (1497).

Также изменится минимальный размер так называемых «декретных», то есть помощи в связи с беременностью и родами. С сегодняшнего дня они составят не менее 501,75 грн.

Помощь малообеспеченным семьям:

• для трудоспособных – 421,47 грн (ранее 403,41)

• для нетрудоспособных и инвалидов – 1564 грн (1497);

• для детей до 6 лет – 1444,15 грн (1382,1)

• для детей 6-18 – 1800,3 грн (1722,95)

• для детей 18-23 (при условии обучения в вузе) – 1705,95 грн (1632,85).

Максимальный размер пособия одиноким матерям для детей:

• до 6 лет – 1699 грн;

• от 6 до 18 лет – 2118 грн;

• от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) – 2007 грн.

Максимальный размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов:

• в возрасте до 6 лет – 849,50 грн;

• в возрасте от 6 до 18 лет – 1059 грн;

Максимальный размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

• в возрасте до 6 лет – 3398 грн;

• в возрасте от 6 до 18 лет – 4236 грн.

Максимальный размер государственной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

• в возрасте до 6 лет – 3398 грн;

• в возрасте от 6 до 18 лет – 1059 грн;

• в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) – 4014 грн;

Помощь лицам, имеющим право на пенсию по возрасту (исполнилось 63 года), но не достаточно стажа для выхода на пенсию составит 1564 грн. Такую же помощь будут получать инвалиды I, II и III групп (кроме инвалидов войны), а также матери-героини и лица, ухаживающие за больным ребенком.

Минимальные выплаты инвалидам войны, также возрастут:

• I группа – 4457 грн;

• II группа – 3988 грн;

• III группа – 3519 грн.

Выплаты участникам боевых действий растут на 110 грн и составят 2470 грн.

Максимальный размер пособия по безработице отныне составляет 8028 грн.

Государственная помощь, которую выплачивают при рождении ребенка, не изменилась и составляет 41280 грн (10320 грн – единовременная выплата и 860 грн – ежемесячная в течение 3-х лет).