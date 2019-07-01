В Украине покажут фильм об успешной операции отечественных спецслужб. Новости

Предпремьерный показ документального фильма «Гидра» состоится 2 июля в 12:30 в киевском кинотеатре «Жовтень». Кинолента расскажет об одной из самых успешных в мире операций по ликвидации транснационального наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб – США, стран Евросоюза, Украины и других государств Восточной Европы, сообщает «Сегодня».

Режиссером фильма выступил Рам Девинени. Кинолента уже вышла в прокат в США, а украинские зрители смогут ее увидеть осенью.

Участники презентации расскажут о деятельности трансевропейского наркокартеля, совместной работе украинских и иностранных спецслужб по ликвидации международного наркотрафика и неоднозначном участии российских силовиков в организации глобальных поставок наркотических веществ в страны Европы.

Представитель партии «Сила и честь», которую возглавляет Игорь Смешко, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко был одной из ключевых фигур, которые планировали и осуществляли операцию.