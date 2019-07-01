Обстрел Новолуганского: В домах повреждена кровля, потолки и несущие стены (Фото). Новости

В течение суток наблюдательной группой «Светлодарск» украинской стороны СЦКК проведены две фотофиксации по факту обстрела населенного пункта Новолуганское (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, 28 июня с 18:12 до 19:43 незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок, применив при этом артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм.

«Установлено, что огонь велся из Горловки. В дачном квартале по улице Вишневая, на участке под застройку, военные зафиксировали воронку от взрыва мины. Вследствие попадания артиллерийских снарядов калибра 152 мм, в соседних домах повреждена кровля, потолки и несущие стены», – говорится в сообщении.

В то же время, 29 июня, в переулке Некрасова, в 17 часов ПТРК попал во двор дома местной жительницы. В результате взрыва, в доме выбиты окна и разрушен забор. Наблюдательная группа установила, что ракета была выпущена с южного направления с расстояния около 3 км.

«К счастью, обошлось без жертв», – говорится в сообщении.

Также в СЦКК подчеркнули, что обстрелы населенного пункта «носят систематический характер».