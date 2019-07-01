Почти 100 пожаров на открытых территориях: Горят посевы, трава и мусор. Новости

В Донецкой области сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности и поэтому возникает большое количество пожаров на открытых территориях. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в течение длительных праздничных выходных на территории Донецкой области произошло почти 100 возгораний сухой травы и мусора.

Пожары возникли в городах Торецк, Авдеевка, Краматорск, Славянск, Бахмут, Мариуполь, Селидово, Лиман и в Марьинском, Константиновском, Ясиноватском, Добропольском, Покровском, Мангушском, Бахмутском, Славянском, Александровском районах Донецкой области.

Кроме того, спасатели Донетчины неоднократно привлекались к тушению пожаров на хлебных массивах. В частности, 28 июня в Никольском районе огонь уничтожил 2,5 га пшеницы, а накануне, 27 июня, – 20 га пшеницы и 30 га ячменя. В Волновахском районе уничтожен 1 га пшеницы.

С начала года в природных экосистемах области произошло 28 пожаров на общей площади 79 456 га.

«Спасатели Донетчины продолжают напоминать об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, выжигания сухой травы, листвы и мусора. Подчеркиваем необходимость строгого соблюдения правила безопасности во время посещения лесопарковых зон, ведь нарушение элементарных правил пожарной безопасности может привести к масштабным пожарам и трагическим последствиям», – говорится в сообщении.