Стрельба на Донбассе сразу не прекратится, но главное, что начались подвижки, – эксперт. Новости

Активизация выполнения Минских соглашений началась после визитов президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, Париж и Германию. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Как отметил Стариков, были обговорены вопросы, по которым найдены точки соприкосновения. «Отведение мы видим пока лишь у Станицы (причем под жестким контролем СММ), но это – только начало. И такие процессы вселяют оптимизм касательно дальнейшей нормализации ситуации», – считает эксперт.

По его словам, далее последует следующий этап, будут новые отведения сил и средств в определенных точках. Потом – гуманитарное разминирование, приграничная торговля, общая деэскалация обстановки. «Понятно, что стрельба сразу не прекратится. Но главное, что начались какие-то подвижки. Нравится это кому-то или нет, но Запад будет принуждать нас выполнять Минские соглашения. Причем на Украину будут давить, а на Россию – поддавливать. Мы – более слабые, поэтому к нам будут принимать большие меры воздействия», – отмечает Стариков.

«Если же кто-то внутри Украины попробует расшатывать обстановку, противясь мирным процессам, думаю, такого политигрока быстро уберут с арены. В том числе – с помощью Запада, у которого есть меры воздействия практически на всех наших топ-политиков», – уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше, где обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за срочное проведение переговоров в Нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе, заявив об этом на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Больше подробностей можно узнать из нашего материала «Принуждение к миру: Что происходит вокруг Донбасса».

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