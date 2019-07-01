Конфликт на Донбассе может быть решен через создание демилитаризованных зон, – эксперт. Новости

Конфликт на Донбассе может быть решен через создание демилитаризованных зон. При этом Минские соглашения могут быть реализованы по российскому сценарию, с сохранением российского влияния. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил военный обозреватель Денис Попович.

«На Донбассе нам пытаются преподнести реализацию Минских соглашений "через форточку". То есть, если Украина и "Л-ДНР" не могут сделать это "через дверь", то нам помогают сделать это партнеры», – считает эксперт.

По его словам, сначала будут созданы демилитаризованные зоны, как в Станице Луганской (Луганская обл). «Это – аналог прекращения огня и отвода войск, как в самых первых пунктах соглашений. Если первый опыт будет удачным, его распространят на следующие участки фронта, и так, последовательно, по всем следующим пунктам соглашений», – рассказывает Попович.

«При этом слабость Зеленского как президента и отсутствие у него опыта в международной проблематике оставят Украину в стороне от этих процессов. Россия же станет, максимум, посредником, а не стороной конфликта, как это и хотел Путин. На выходе мы получим реализацию Минских соглашений по российскому сценарию с автономией Донбасса, сохранением российского влияния через легализованных путем выборов лидеров боевиков», – добавляет он.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Больше подробностей можно узнать из нашего материала «Принуждение к миру: Что происходит вокруг Донбасса».

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