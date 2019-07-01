В «ДНР» сообщают об убийстве в Горловке . Новости

В Калининском районе неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) 41-летний мужчина убил сожительницу. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В ходе следствия установлено, что во время распития спиртного между сожителями возник конфликт. Супруг оттолкнул женщину, которая в результате падения получила перелом верхней трети плечевой кости. Спустя несколько дней в ходе очередного конфликта, вспыхнувшего на почве ревности, подозреваемый нанес женщине несколько ударов рукой в область головы и груди. Когда жертва упала на диван, фигурант ударил ее ногой в живот», – уверяют в «ДНР».

В «МВД» утверждают, что причиной смерти женщины стала закрытая травма живота, сопровождавшаяся внутренним кровоизлиянием.

В «ДНР» также сообщают, что в отношении мужчины «возбуждены уголовные дела за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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