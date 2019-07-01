В ожидании провокаций: Тука рассказал о настроениях жителей Станицы Луганской после разведения сил. Новости

Жители Станицы Луганской (Луганская обл.) обеспокоены из-за разведения сил и боятся провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я разговаривал с председателем Станично-Луганской ВГА, мы с ним почти каждый день общаемся, а завтра я вообще собираюсь отправиться в Станицу. По информации ВГА ситуация в Станице Луганской остается напряженной, но спокойной. Напряжение в том, что местные жители, которые пять лет на собственном опыте испытывали давление со стороны пророссийских наемников: постоянные обстрелы, разрушение зданий, гибель гражданского населения, более 200 раненых. Люди очень обеспокоены и не доверяют противоположной стороне. Они ожидают провокаций со стороны боевиков в любой момент. Как это произошло в 2016 году, когда сепаратисты фактически на плечах мирного населения прошли мост и закрепились на стороне, которую контролировало ВСУ. Вот таких неожиданностей люди боятся. Они испуганы», – заявил он.

Также чиновник рассказал подробности ремонта моста.

«Сами планы ремонта этого моста давно согласованы. Хотя переговоры длились около двух лет. Нам выдвигали условия, что согласны возобновить пешеходное или автомобильное движение в обмен на открытие блокпоста в Счастье. То выдвигали какие-то встречные условия об экономических отношениях после того, как на территории оккупированной Луганщины были захвачены все украинские предприятия. Я хочу верить, что сейчас все детали согласованы и вот-вот работы начнутся», – сказал он.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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