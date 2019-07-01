Потеряла 14 тыс. грн: Жительница Донетчины стала очередной жертвой мошенников. Новости

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) «спасла сына» за 14 тыс. грн. Женщина стала жертвой мошенников, которые представились работниками полиции и сообщили, что ее сына привлекают к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба полиции города.

«На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок. "Полицейский" сказал, что ее сын задержан за драку. Однако вопрос освобождения от уголовной ответственности стоит денег, которые необходимо перевести на указанный счет. Растерянная мать вместо того, чтобы убедиться в достоверности слов неизвестного мужчины, сразу перевела 14 тыс. грн псевдо полицейскому. Впоследствии выяснилось, что ее сына никто не задерживал и никакого преступления он не совершал», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы.