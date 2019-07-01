На Донетчине наряд полиции попал под обстрел НВФ. Новости

В Ясиноватском районе Донецкой области 30 июня наряд полиции попал под обстрел незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под огонь НВФ. Сейчас двое полицейских находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

«Вчера, 30 июня, под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль», – сообщили в пресс-службе.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.