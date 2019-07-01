В зоне ООС обстреляли военных медиков: Один погибший, двое раненых. Новости

Сегодня, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, незаконными вооруженными формированиями обстрелян автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. НВФ попали в автомобиль «Хаммер» из ПТУР. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик – находится в критическом состоянии», – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. «Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм», – резюмируется в сообщении.