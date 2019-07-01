В Украине началась вступительная кампания . Новости

Сегодня, 1 июля, в Украине начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Начата регистрация электронных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Для регистрации электронного кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата ВНО, данные документа о полном общем среднем образовании.

Также отмечается, что в случаях, определенных условиями приема, поступающие подают заявления только в бумажной форме.

Электронные кабинеты абитуриентов, созданные в 2016-2018 годах, удалены. В 2019 году необходимо снова пройти регистрацию электронного кабинета.

«Средней балл аттестата исчисляется поступающим самостоятельно по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла и рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к аттестату оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). Предметы, по которым сделана запись "освобожден (а)", в общее количество не учитываются (для расчета среднего балла рекомендуем воспользоваться калькулятором среднего балла)», – уточняется в сообщении.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году поступить в учреждения высшего образования по итогам собеседования смогут три категории поступающих, а по результатам вступительных экзаменов – 8 категорий.

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