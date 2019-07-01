Впервые за 5 лет: Представители правительства посетят Станицу Луганскую. Новости

Правительство Украины посетит Станицу Луганскую (Луганская обл.) впервые за 5 лет. Об этом сегодня, 1 июля, на заседании Согласительного совета депутатских фракций заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

«Очень важно, что завтра впервые за 5 лет украинское правительство посетит Станицу Луганскую, где развели войска, о чем действительно были соответствующие договоренности в рамках Минской группы. Я очень прошу, чтобы украинское правительство на этом переходе пообщалось с гражданами, которые пересекают КПВВ ежедневно, узнали и передали это в офис президента, что люди с оккупированных территорий прекрасно знают украинский язык и понимают его», – сказала она.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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