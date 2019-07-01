Забора не будет: В Славянске с Нептуном и танцами открыли новый пляж (Фото). Новости

Сегодня, 1 июля, в Славянске (Донецкая область) официально открыли коммунальную рекреационно-оздоровительную зону «У соленых озер» на озере Вейсовое. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», на празднике «День Нептуна» на пляже Славянского курорта собрались как местные, так и приезжие отдыхающие. Театрализованной развлекательной программой с играми, танцами и песнями курортников порадовали творческие коллективы города.

«Меньше года назад, осенью, мы начали работы, многие не верили, много было слухов о том, что это будет платный пляж и о том, что опять захватят территорию, землю, но теперь вы сами видите, какие комфортабельные условия здесь созданы. Вода, туалеты, спортивные площадки, зоны для детей – все это будет еще развиваться – это все только начало. Именно создание таких зон в нашем городе привлечет сюда иногородних отдыхающих, а я знаю, что здесь их уже не мало приезжает и я рад этому. Это все делается для того, чтобы наш город был популярным и по праву назывался городом-курортом», – отметил мэр Славянска Вадим Лях.

«То, что сегодня люди высказывали, будет принято и, действительно, необходимы небольшие вложения, которые позволят сделать пляж еще более комфортабельным. Появится дополнительный туалет, который изготовят в течение 10 дней и доставят. Появится еще одна дорожка, которая объединит понтон для выхода на воду», – пообещал мэр.В свою очередь, отдыхающие задавали вопросы руководству города о работе пляжа. Говорили о необходимости добавить урны, раздевалки, камеры хранения.

Один из самых актуальных вопросов – будет ли доступ на пляж платным.

«Для того, чтобы сделать пляж платным, нужно для начала забор поставить. Но здесь никогда забора не будет – здесь свободный доступ. Этот проект строился как социальный, для тех людей, которые не могут себе позволить потратить лишнюю копейку за вход, за услуги и так далее», – сказал Вадим Лях.

Сейчас нагрузка на пляж составляет несколько тысяч человек в день и с июля будет увеличиваться. Мэр призвал отдыхающих бережно относится к оборудованию пляжа: «Дальше все зависит от людей, насколько долго это все прослужит, потому что это их достояние. А мы уже как можем, будем поддерживать территорию в хорошем состоянии».

Обслуживает территорию городское коммунальное предприятие. Сейчас к услугам отдыхающих бесплатные беседки, фонтанчики с питьевой водой, души, детские игровые площадки. В специальных павильонах начали работать кафе и магазинчики с сувенирами и пляжными принадлежностями, массажный кабинет. На пляже также действует медпункт и спасатели.