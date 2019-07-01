В Луганской области суд отменил результат тендера на 23 млн грн.. Новости

Органами прокуратуры Луганской области восстановлены нарушенные интересы государства в сфере охраны детства на сумму более 23 млн грн. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Органами прокуратуры Луганской области путем представительства интересов государства в суде приняты меры по признанию недействительным договора подряда на общую сумму более 23 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при изучении тендерной документации установлено, что договор между управлением промышленности, транспорта и связи Луганской облгосадминистрации и частным предприятием на реконструкцию (термомодернизацию) здания общеобразовательной школы заключен с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках».

Во время мониторинга и обработки данных в открытых источниках публичной закупки обнаружено, что тендерный комитет при рассмотрении наиболее экономически выгодного предложения отклонил его в связи с несоответствием квалификационным критериям к участникам, установленным тендерной документацией заказчика.

Так, у участника закупки были выявлены следующие нарушения: отсутствует необходимое количество оборудования, закончилось действие разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью, не сообщается о привлечении субподрядчика, а также не подтверждено наличие работников соответствующей квалификации.

В то же время победителем тендерной процедуры признан другой участник с аналогичными нарушениями.

«Реагируя на выявленные нарушения с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд с требованием о признании недействительным договора подряда. Решением Хозяйственного суда Луганской области позиция прокуратуры поддержана и удовлетворены исковые требования в полном объеме», – резюмируется в сообщении.