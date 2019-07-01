Упал с 14 этажа: Славянские полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в результате падения с 14-го этажа погиб мужчина. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«В 20:20 в полицию поступило сообщение о том, что в центре города возле многоэтажки обнаружен труп неизвестного мужчины», – говорится в сообщении.

Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. При опросе жителей ближних домов полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).