Военный медик скончался от полученных в результате обстрела НВФ травм, – штаб ООС. Новости

Военный медик, который был ранен сегодня, 1 июля, в районе Водяного (Донецкая обл.) в ходе обстрела незаконными вооруженными формированиями, от полученных травм скончался. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Военный медик, который был ранен при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался», – рассказали в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты незаконных вооруженных формирований в автомобиль «Хаммер» один военнослужащий погиб на месте, еще двое военнослужащих ООС получили ранения.

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