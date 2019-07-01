Важный шаг: Глава МИД Германии прокомментировал разведение войск у Станицы Луганской. Новости

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) является важным шагом по улучшению ситуации на востоке Украины. С таким заявлением сегодня, 1 июля, выступил глава МИД ФРГ Гайко Маас, передает «УНН».

«Разведение сил в Станице Луганской – важный шаг для востока Украины. Мы долго ждали этого конкретного вклада в улучшение ситуации на месте. Хорошо, что стороны договорились о нем», – заявил он.

Также Маас отметил роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в достижении соответствующей договоренности. «Этот успех показывает, что прогресс возможен, он является проблеском надежды на пути к миру», – считает Маас.

При этом глава МИД отметил необходимость достижения долгосрочного перемирия. «Теперь важно достичь полного разведения сил как основы для дальнейших шагов по реализации Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта», – заявил Гайко Маас.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что СММ ОБСЕ зафиксировала факт обоюдного разведения сил и средств у Станицы Луганской.

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