На Луганщине состоялись первые выборы в восьми ОТГ. Новости

В Луганской области состоялись первые выборы депутатов сельских и поселковых ОТГ в восьми объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые проходили вчера, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как сообщается, средняя явка составила 43,9%. Проголосовали 9 988 человек.

Отмечается, что самая высокая явка наблюдалась в Коломийческом сельском совете Сватовского района (53,7%), самая низкая – в Подгоровском сельском совете Старобельского района (30,2%).

«Избирательный процесс прошел в соответствии с действующим законодательством Украины. Нарушений не зафиксировано», – резюмировали в ЛугОВГА.

Напомним, всего в этот день выборы должны были состояться в 66 громадах Украины.