Бессрочная акция протеста: Переселенцы-участники АТО под Кабмином требуют денег на жилье (Фото). Новости

Сегодня, 1 июля, в Киеве у здания Кабинета министров Украины около 20 ветеранов АТО из числа переселенцев начали бессрочную акцию протеста. Шестеро из них объявили голодовку. Об этом «Громадському радіо» рассказал один из участников акции, участник АТО и переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Николай Греков.

По его словам, протестующие требуют пересмотреть бюджет для выполнения постановления КМУ № 280 об обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «У нас с сегодняшнего дня последние две недели работает эта Верховная Рада, принявшая этот закон. Еще работает данный Кабмин, который выдал 280-е постановление, но, к сожалению, его не финансирует. Поэтому сегодня мы здесь и будем здесь постоянно», – сказал Греков.

В акции участвуют переселенцы-участники АТО из разных городов Украины. Часть из них будет ночевать у Кабмина, часть – будет приобщаться к акции, когда будет время. «Мы приехали, установили поддоны, у нас есть спальные мешки, карематы, палатки для ночлега, по крайней мере, никто из этих шести человек не уйдет отсюда до победы, а все остальные, кто захочет остаться с нами, могут остаться, но часть людей будет приходить и уходить. Днем нас будет больше, вечером – меньше. Однако, акция продлится, она будет бессрочная – пока мы не добьемся результата», – сообщил Греков.

Протестующий добавил, что сегодня они общались с заместителем министра Министерства по делам ветеранов Григорием Галаганом. «У нас с Григорием хорошие отношения. Он замминистра ветеранов. Он – участник АТО из аннексированного Крыма. Он сам – крымчанин-переселенец и он тоже в этой ситуации, но, к сожалению, ни он, ни министр по делам ветеранов, не в состоянии, поскольку не в их компетенции решить данный вопрос. Поэтому мы требуем встречи с премьер-министром Украины и президентом», – отметил участник АТО.

Николай Греков добавил, что участники акции сейчас переписываются с Администрацией президента и договариваются о встрече с ним.

Также, по словам Грекова, сегодня около 9 утра к ним выходил представитель Кабмина, которому они передали обращение и требования к премьер-министру.

Напомним, ранее переселенцы-участники АТО пикетировали Администрацию президента с требованием профинансировать в полном объеме правительственную программу по обеспечению жильем ВПЛ.

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