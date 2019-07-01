Более 50 тысяч ВПЛ: В Волновахском районе отчитались о проверках и соцвыплатах переселенцев. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на 27 июня состоят на учете 50 984 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«По состоянию на 27.06.2019 управлением социальной защиты райгосадминистрации населения учтено 50 984 лица и выдано справок (за неделю 114 лиц обратилось впервые), перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением или продлением социальных выплат 4 823 лица, 4 713 лицам выплата государственной помощи назначена (продлена), 17 дел находятся на доработке, 17 лицам из зоны АТО не назначена (не продлена) госпомощь, в связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений.

Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратились 22 074 семьи. Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 20 092 семьям.

Также сообщается, что, по состоянию на 27 июня, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 65 273 ВПЛ, фактически проверены 65 237 граждан (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 250 человек.

27 июня состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято решение назначить социальную помощь 163 лицам, а 10 лицам – отказать. Прекратили социальные выплаты 2 переселенцам.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 1 июля, учтены 1 млн 387 тыс. 410 переселенцев из Донбасса и Крыма.