Выплаты долгов по пенсиям переселенцам не осуществлены по 90% судебных дел, – Немыря. Новости

В Украине выплаты долгов по пенсиям переселенцам согласно решений судов не осуществлены ​​по 90% дел. Об этом сегодня 1 июля, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Григорий Немыря, передает пресс-служба ведомства.

«Еще в прошлом году Верховный суд Украины вынес решение в образцовом деле о возобновлении выплаты пенсий и задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам. В связи с этим судами первых инстанций были вынесены тысячи положительных решений по аналогичным искам. Но органы Пенсионного фонда вопреки нормам законодательства не выполняют решения судов», – сказал он.

Немыря сообщил, что 3 июля Комитет проведет расширенное заседание с целью урегулирования сложившейся ситуации из-за невыполнения решений судов о восстановлении выплаты пенсий и задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). «На сегодня выплаты задолженности вынужденным переселенцам не осуществлены ​​по 90% дел. Именно поэтому 3 июля Комитет ВРУ по правам человека проведет расширенное заседание с целью урегулирования в этой ситуации», – сообщил он.

По словам Немыри, на это заседание приглашены министр социальной политики Украины, министр юстиции Украины, председатель правления Пенсионного фонда Украины, судьи Верховного суда Украины, которые принимали это образцовое решение, уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ, народные депутаты Украины и представители общественных организаций.

«Мы хотим разобраться: кто должен понести ответственность за то, что в Украине не выполняется решение Верховного суда Украины о возобновлении выплаты пенсий и задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам», – отметил Григорий Немыря.

Напомним, в Украине решений суда по приостановке пенсионных выплат ВПЛ, произошедшей в мае 2018 года, на сегодня очень много и они требуют выполнения. При этом судебная практика, по состоянию на текущее время, демонстрирует разное понимание, кто должен фактически выполнять решение суда, если дело касается пенсионных выплат.

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