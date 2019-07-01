«Комментарии отсутствуют, эмоции зашкаливают»: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Борис: «10:42. Майорск из Украины 5 машин, 10 человек пеших. Пусто»;

Aleksandr: «13:40. В сторону Горловки коллапс. Три полосы стоит».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Оксана: «11:36. "Каргилл" в Украину: стали вчера в 13:30, проехали сегодня в 11:00. Комментарии отсутствуют, эмоции зашкаливают»;

Алексей: «11:37. Курахово на въезд в Донецк до 10 авто»;

Марина: «13:39. 12:38 – в сторону Украины на "Каргилле" пеших нет. Льготы около 40 машин. Основная на подъеме на мост. Жарят людей машинах и автобусах. Догадываюсь, что намеренно»;

«Администратор»: «14:27. "Каргилл". Только, что вернулись из Украины. Украинские БП прошли за 5 минут и сразу повезли на "нулевой" Украины. На "нулевом" Украины в сторону Украины пеших на 2 автобуса, машин нет. На 11:20 на посту ДНР в автобусе простояли 1,5 часа, проверяли сумки, до бабули доклепались за 1 кг колбасы, до мужичка за мед, что вез 3 литра и оказалось по весу лишнее. Водили до старшего наряда, и практически не нашли сколько, можно везти этого продукта. Машин на "Каргилле" в сторону Украины до спуска моста в две очереди. Пеших на это время не было».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:02. Еленовка в Украину машин 130-150 (до 3 туалета). В Донецк машин 20-30»;

Виталий: «10:47. Еленовка в сторону Украины. Общая очередь. Пропускают 12 машин в час»;

«Young»: «13:51. Еленовка в Мариуполь. Машин 70 точно было в основной»;

Olga: «14:11. В Еленовке около 100 машин общей и 20 льготки. Пропускают очень медленно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: «11:38. На Гнутово ***а! Люди переезжают в Еленовку, там говорят быстрее проезжают»;

«Администратор»: «11:39. Октябрь 150 машин, пропускают очень медленно, много льготки, почти как основная»;

Алина: «12:35. Октябрь в сторону Украины проехали за 2 часа. Приехали в 9:45. Запускают 8 основной, 2 льготы»;

«Администратор»: «12:45. Октябрь. Машин 180+, протяжка 3 машины за 40 минут. Это пипец».

КПВВ «Станица Луганская»: