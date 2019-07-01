На Донетчине пересчитали пенсии: Сколько добавили и кому. Новости

С 1 июля 2019 года органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области проведен перерасчет пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2019». Об этом сегодня сообщила начальник Главного управления ПФУ в области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Так, в связи с изменением прожиточного минимума в июле увеличился размер минимальной пенсионной выплаты с 1 497 грн до 1 564 грн. «Исходя из размера прожиточного минимума увеличены минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, инвалидам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Также пересчитаны надбавки и повышения, которые устанавливаются в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность», – сообщила Наталия Рад.

Также, по ее словам, исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц в размере – 2 007 грн, пересчитаны надбавки лицам, имеющим статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины». Размер надбавки увеличился с 192,10 грн до 200,70 грн.

Важно: Увеличены минимальные пенсии для людей, которые имеют большой стаж, но получали небольшую зарплату. С 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет, получат пенсионные выплаты не менее 2 тыс. грн. «Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальнейшее увеличение будет происходить в автоматическом режиме», – отметила Рад.

Кроме того, одновременно перерасчет проведен лицам с инвалидностью вследствие войны, а именно увеличен размер ежемесячной государственной адресной помощи инвалидам войны:

I группы 650% – 10 166 грн;

II группы 525% – 8 211 грн;

III группы 360% – 5 630,40 грн.

«Обращаю внимание, что все перерасчеты в связи с повышением прожиточного минимума производятся автоматически и не требуют личных обращений пенсионеров в территориальные управления ПФУ в Донецкой области», – подытожила Наталия Рад.

Напомним, с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум. В частности, средний прожиточный минимум вырастет с 1 853 до 1 936 грн, для детей до 6 лет – с 1 626 до 1 699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2 027 до 2 118 грн, для трудоспособных граждан – с 1 921 до 2 007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1 497 до 1 564 грн. Соответственно с июля 2019 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий переселенцев.

Читайте также: