На Луганщине ремонтируют детские сады и школы (Фото). Новости

В Кременском районе (Луганская обл.) ремонтируют детские сады и школы. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, начался второй этап реконструкции кровли детского сада «Катюша», первая очередь работ выполнена в 2018 году. Уже завершен капитальный ремонт пищеблока, сейчас проводится частичная замена пола и капремонт стен.

Во дворе средней школы № 3 установлены игровые комплексы для образовательного пространства Новой украинской школы, а в здании заведения вмонтирован подвесной потолок.

Также завершены работы по установке и обустройству туалетов для учащихся инклюзивных классов. В прошлом году на базе средней школы № 3 для детей была открыта дошкольная группа полного дня пребывания. Сейчас планируется создание еще одной такой группы в 2019 году.

В средней школе № 1 завершены работы по капитальному ремонту подсобного помещения спортивного зала. Для учеников инклюзивных классов установлены и обустраиваются новые туалеты.

Кроме того, начат капремонт методического кабинета районного отдела образования. Проводится укрепление фундамента и стен здания, замена окон. На очереди капитальный ремонт внутренних помещений и утепление здания.

По информации ЛугОВГА, из районного бюджета на указанные объекты выделено 4 млн 731 тыс. 400 грн. Работы продолжаются.

Читайте также: