В Мариуполе посчитали отдыхающих на побережье Азовского моря. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в прошедшие выходные дни (29 и 30 июня) посещаемость на пляжах города составила около 16 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как сообщается, городские пляжи постоянно патрулируют на катерах экипажи Спасательной аварийно-водолазной службы. «Мариупольские спасатели обеспечивали безопасность детей, посещающих пришкольные лагеря, детские центры внешкольной работы и санатории. Также они обеспечивали надлежащее проведение времени на пляже для людей с инвалидностью», – говорится в сообщении.

Кроме того, за выходные работники аварийно-водолазной службы вернули на берег 46 отдыхающих, заплывших за ограничительные буи.

В воскресенье, в 13 часов, на спасательный пост Левобережного пляжа, обратился мальчик с травмой правой ступни. Спасатели оказали первую медицинскую помощь: промыли, обработали рану и наложили повязку. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, в Мариуполе пляжный сезон в разгаре. В топ-списке вещей для безопасного отдыха на побережье Азовского моря – надувные матрасы, круги и нарукавники. За самый дешевый просят 21 грн, а самый дорогой стоит более 1 тыс. грн.

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