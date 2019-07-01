Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти . Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 1 июля, учтены 1 млн 387 тыс. 410 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 24 июня в Украине был учтен 1 млн 386 тыс. 501 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 909 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: