Протест горняков на Донбассе: Деньги на погашение долгов по зарплате так и не поступили. Новости

Горняки Государственного предприятия ШУ «Южнодонбасская № 1» (Донецкая обл.) уже 10-й день продолжают акцию протеста. Обещанные деньги на погашение задолженности по зарплате так и не поступили на счет предприятия. Об этом сегодня, 1 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Заместитель председателя профсоюзной организации НПГУ предприятия Александр Голубев сообщил, что средства выделены Кабинетом Министров (на погашение задолженности по заработной плате шахтерам) и распределенные Министерством энергетики и угольной промышленности среди государственных угольных предприятий, заблокированы Министерством финансов. Министерство финансов объясняет свои действия тем, что ГП ШУ "Южнодонбасское № 1" является рентабельным предприятием», – написал Волынец.

По его словам, обещанные средства должны были попасть на счет предприятия еще в пятницу.

Волынец подчеркнул, что горняки уже 10-й день блокируют дорогу в Угледаре из-за существующей задолженность по заработной плате перед работниками госпредприятия.

Как уверяет Александр Голубев, шахтеры готовы прекратить акцию и приступить к работе, однако это произойдет после того, как рабочие увидят деньги на своих зарплатных карточках. Задолженность по зарплате за апрель составляет 50%, за май – 25%.

Также Волынец уточнил, что сейчас предприятие работает не в полном режиме, только на жизненно необходимое обеспечение шахты для поддержки работы водоотведения и аварийных систем. Добыча угля остановлена.

«Независимый профсоюз горняков Украины проверяет поступили средства на счета других государственных угольных предприятий», – добавил председатель НПГУ.

Фото: Facebook / Михаил Волынец

Напомним, 21 июня, в городе Угледар (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу. Во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая».

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту. Затем к ним присоединились работники второй смены.

Читайте также: