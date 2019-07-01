Россия в ПАСЕ: Почему в Совете Европы поддержали возвращение РФ. Новости

Германия и Франция поддержали возвращение России в ПАСЕ по нескольким причинам. Об этом рассказал Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает «УНН».

«Мировая политика с точки зрения великих держав устроена следующим образом: когда кто-то из них делает некую "пакость", другие пытаются поставить это государство на место. Если удается – супер, все молодцы. Если не удалось, тогда неизбежно наступает возвращение к business as usual, к обычному ведению дел. Я считаю, есть три причины, почему это все сейчас сработало. Во-первых: в мировом воздухе висит ощущение возвращения к business as usual с Россией. Во-вторых, наши партнеры решили, что совет Европы не является площадкой противостояния с Россией, что функция Совета Европы должна быть в другом, она должна быть пространством для диалога с Российской Федерацией. В-третьих, неуплата Россией денег создала финансовый кризис, который Запад не захотел решать своими ресурсами, считая, что дешевле будет пойти на уступки России и выполнить ее требования, чтобы получить российские деньги", – рассказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что если бы позиция Германии и Франции была хотя бы немного другой, то мы бы сегодня имели другой результат (голосования за возвращение РФ в ПАСЕ – ред.).

«Но Париж и Берлин сделали свой выбор, мы должны его уважать. Мы не должны с ним соглашаться, но уважать его, делать выводы и учитывать их, выстраивая дальнейшие отношения», – считает дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Напомним, что ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

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