В Украине выросла стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта. Новости

В Украине, в том числе на Донбассе, с сегодняшнего дня, 1 июля, действует новый перечень стоимости административных услуг в сфере миграции. Возросла стоимость оформления паспорт гражданина Украины (ID-карточка), загранпаспорта и биометрических свидетельств для иностранцев – на временное и постоянное проживание. Изменилась и стоимость бланков этих документов, сообщает «Юрлига».

Так, с 1 июля, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 371, определяющее новую стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем.

Теперь новые суммы административного сбора составляют:

при оформлении ID- карточки до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее – 279 грн;

при оформлении ID- карточки до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее – 366 грн;

при оформлении загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее – 557,32 грн;

при оформлении загранпаспорта до 7 рабочих дней – 1 034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее – 810,32 грн.

Кроме того, для граждан уже оплативших административный сбор, но не успевших оформить документ до 30 июня 2019 года, предусмотрена возможность доплаты для получения административной услуги.

Следует уточнить, что стоимость оформления документов повышается впервые с 2016 года. Предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц на 1 января календарного года.

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