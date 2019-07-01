Делегация Украины должна продолжить работу в ПАСЕ, – посол Франции. Новости

Украинская делегация должна и дальше работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение делегации России. Такое мнение выразила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы, конечно, приняли во внимание ту реакцию, с которой выступила украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем отыгрывала своей работой положительную роль в этой организации», – отметила она.

По словам Изабель Дюмон, украинская делегация является одной из самых активных, что актуально как для представителей украинского парламента, так и для представителей правительства, которые работают на уровне Комитета министров Совета Европы. «То есть, в целом, украинская делегация работает очень мощно, и Украина может гордиться своими представителями в Совете Европы», – считает посол Франции в Украине.

В то же время, Дюмон понимает наличие вопросов в украинском обществе относительно решения, которое открыло путь возвращению России в ПАСЕ.

«Мы, конечно, понимаем те вопросы, которые возникают в Украине в связи с, как это подается, возвращением России в Совет Европы. Но посмотрим на всю эту ситуацию с другой стороны. Принятые решения никоим образом не облегчают ситуацию для России с точки зрения ее взаимодействия с Советом Европы, в частности с Европейским судом по правам человека, и с ее собственными гражданами, которые смогут подавать иски против России в этот институт. Именно этот аспект был подтвержден и усилен принятым решением», – пояснила дипломат.

Она заверила, что санкционная политика в рамках ЕС остается в силе. «Я считаю тот факт, что почти в те же даты состоялось продолжение санкций, снимает любые подозрения и показывает, что наоборот – санкционная политика остается в силе, и таких опасений быть не должно», – уточнила Изабель Дюмон.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Напомним, что ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

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