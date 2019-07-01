На Донбассе в результате обстрела ранена пожилая женщина, – ОБСЕ. Новости

В неподконтрольной украинским властям Александровке (Донецкая обл.) в результате обстрела получила ранения 70-летняя женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
«В больнице, расположенной в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго‑западу от центра города), команда Миссии видела женщину с окровавленными бинтовыми повязками на ногах, голове, руках, а также в области грудной клетки и брюшной полости. 18 июня медработники сообщили СММ, что к ним поступила женщина с осколочными ранениями», – говорится в сообщении.
По словам пострадавшей, вечером 14 июня, когда произошел обстрел, она находилась у себя дома на ул. Гоголя, 10, в Александровке. Она также добавила, что ей еще предстоит операция по удалению двух осколков.
Ранее сообщалось, что полицейские задокументировали последствия обстрела прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.). Город 30 июня оказался под огнем незаконных вооруженных формирований (НВФ) второй раз за неделю. В результате обстрела повреждены 3 частных дома.
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