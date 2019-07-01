В Кабмине планируют ускорить ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь». Новости

Глава правительства Украины инициирует активизацию дорожных работ на трассе «Запорожье – Мариуполь» и запуск в течение месяца дополнительного поезда в направлении Мариуполя (Донецкая обл.) для улучшения сообщения с городом. Соответствующие поручения глава правительства озвучил по итогам правительственного совещания, сообщает сегодня, 1 июля, пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что активизацию работ на трассе «Запорожье – Мариуполь» обеспечат благодаря дополнительному финансированию этого проекта.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ПАО «Укрзализныця» проработать возможность в течение месяца организовать дополнительный поезд в направлении Мариуполя. Все это позволит улучшить сообщение регионов Украины с большим индустриальным центром страны.

«Есть ряд крупных инфраструктурных вопросов, влияющих на качество жизни жителей региона. Мы начали решать накопившиеся проблемы – занимаемся улучшением водоснабжения Мариуполя, строим дорогу "Мариуполь – Запорожье", финансируем другие инфраструктурные объекты. Но есть и другие сектора, которые требуют дополнительного внимания – например железная дорога. Поезд "Мариуполь – Киев" раз в двое суток – это недопустимо», – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что потребность в дополнительном поезде очевидна. Впрочем, обеспечить ее надо взвешенно и качественно – в том числе за счет приобретения нового подвижного состава.

Говоря об автомобильном сообщении, Владимир Гройсман сообщил, что трасса «Мариуполь – Запорожье» является одним из приоритетных проектов Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» с 2017 года. За это время удалось капитально отремонтировать более 50 км трассы.

Однако, по информации «Укравтодора», нужно восстановить еще 120 км. Финансовый резерв для проведения всех работ есть благодаря перераспределению средств с других дорожных проектов, работы по которым уже завершены.

Премьер-министр поручил руководству «Укравтодора» совместно с Министерством финансов проработать нужные решения и вынести их на обсуждение Правительства уже в ближайшие недели.

Также, отдельно участники совещания затронули тему восстановления авиационного сообщения с Мариуполем. Однако, заслушав информацию Министерства обороны, пришли к выводу, что в условиях существующей российской агрессии гарантировать безопасность пассажирам на постоянной основе не представляется возможным.

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