Переселенцам: В Украине заработает новый порядок предоставления жилья. Новости

Кабинет министров Украины утвердил новый механизм распределения и предоставления временного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает «Юрлига».

Согласно Порядку формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядку предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, в основу положена бальная система распределения жилья по критериям уязвимости.

Постановление дает возможность применять одинаковый подход относительно эффективного использования средств субвенции, при которой в софинансировании МинВОТ и местной власти осуществляется покупка жилья для переселенцев.

Так, постановление дает возможность:

применять справедливый прозрачный механизм бальной системы распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания переселенцев;

обеспечить жилыми помещениями наиболее уязвимые категории населения из числа внутренне перемещенных лиц – семьи с несовершеннолетними детьми, в частности с инвалидностью; беременных женщин; лиц, утративших трудоспособность; лиц пенсионного возраста;

ускорить интеграцию переселенцев в принимающие общины.

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), покупка временного жилья для переселенцев проводится на основе софинансирования: 50 % средств МинВОТ из распределения государственной субвенции и еще 50 % – из местного бюджета.