В «Л-ДНР» с территории РФ завозят боеприпасы, материалы и оборудование, – разведка. Новости

На неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей продолжается обеспечение незаконных вооруженных формирований (НВФ) боеприпасами и материалами, которые поступают через неконтролируемые участки границы с Россией. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В течение июня с. г. с территории России через неконтролируемые участки границы автомобильным транспортом завозились боеприпасы для восстановления запасов, израсходованных подразделениями соединений и частей 1 и 2 АК Вооруженных сил Российской Федерации при обстрелах позиций Объединенных сил. Железнодорожным транспортом для российских оккупационных войск с РФ доставлялись горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны, в РФ был отправлен эшелон с поврежденной боевой техникой для ремонта в кратчайшие сроки и возвращения на вооружение НВФ.