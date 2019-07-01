Почти триста переселенцев на Харьковщине получат жилье . Новости

На Харьковщине почти 300 переселенцев из Донбасса получат жилье. В нескольких районах уже обустроены отдельные квартиры и комнаты в общежитиях.

По словам, директора Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрия Шпарага, в области официально зарегистрированы почти 130 тыс. временно перемещенных лиц (ВПЛ).

«Благодаря работам, проведенным в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры", который финансируется правительством Германии и средствами Украинского государственного фонда социальных инвестиций (УФСИ), жилищные условия смогут улучшить почти триста переселенцев. В данном случае речь идет о социально незащищенных слоях населения, то есть о тех граждан, которые самостоятельно, без помощи извне, не смогли адаптироваться на новом месте», – сказал Шпарага.

В настоящее время уже более 50 переселенцев из Донбасса получили ключи от новых квартир. В частности, были заселены специально подготовленные дома в Богодухове и Краснограде.

В ходе реализации проекта по созданию жилья для переселенцев используются различные помещения, которые находятся в коммунальной собственности, но сейчас не используются, в частности, бывшие детсады, общежития. Объекты обновляют и оснащают всем необходимым, чтобы семья переселенцев смогла переехать в комфортабельное жилье.

«Одновременно с созданием социального жилья мы инвестируем и в социальную инфраструктуру, чтобы люди, которые приезжают на новое место жительства, не чувствовали себя изгоями, людьми, создающими проблемы местным громадам», – отметил директор Восточного регионального представительства Украинского фонда социальных инвестиций Сергей Кадыгроб.



Красноград стал одним из первых городов, где реализовали проект – там крышу над головой получили 12 семей переселенцев. «Мы сразу решили, что мы должны принять участие в этом проекте. Далее – сотрудничество с Харьковской областной администрацией, облсоветом, подписание меморандума и наше участие», – рассказала секретарь Красноградского городского совета Екатерина Енина.

В первую очередь жилье получили семьи с детьми и пенсионеры. Дома находятся в коммунальной собственности, поэтому содержатся за счет города, временно перемещенные лица платят лишь за коммунальные услуги. Чтобы стать в очередь на получение жилья, переселенцам следует обращаться в местные советы.

В следующем месяце планируется открыть и заселить дома для переселенцев еще в 4 городах области.

Источник: Новини Харкова

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