Недвижимость принадлежит ребенку: Жителям Луганщины рассказали, кто оплатит налог. Новости

В случае, если недвижимое имущество в Украине находится в собственности несовершеннолетнего лица, то налог оплатят его родители. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Луганской области.

«Если объект жилой недвижимости находится в собственности несовершеннолетнего лица, то уплата налога на недвижимое имущество осуществляется его родителями (усыновителями), опекунами до достижения несовершеннолетним лицом гражданской дееспособности в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Также, в ГФС уточнили, что несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, дети до 14 лет считаются малолетними.

В фискальной службе обратили внимание на то, что родители (усыновители) малолетних/несовершеннолетних и малолетние/несовершеннолетние дети в случае невыполнения денежных обязательств несут солидарную имущественную ответственность за погашение денежных обязательств.

В ГФС напомнили жителям Луганщины, что сегодня, 1 июля, истекает срок направления (вручения) налоговых уведомлений-решений об уплате суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.