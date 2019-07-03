Разрушенное войной жилье на Донбассе: Почему суды отказывают в компенсации. Новости

Жители Донбасса, имущество которых было повреждено или разрушено боевыми действиями в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) при обращении в суд для получения компенсации сталкиваются с рядом проблем. Одной из основных причин отказа в компенсации становится то, что пострадавшие не передали имущество в собственность местным администрациям. Об этом рассказала юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХПЧ) Юлия Науменко, сообщают в общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, по словам юриста, при обращении в суды для получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, основными причинами отказа в удовлетворении иска пострадавших людей становится то, что истцы не отказались от своей собственности и не передали ее в собственность местным администрациям, а также, из-за недоказанности размера убытков, причиненных пострадавшим жителям.

«Кодексом гражданской защиты предусмотрена компенсация для пострадавших при передаче права собственности на имущество местной государственной администрации. Но фактически не понятны порядок такой передачи, форма сделки. И сами местные администрации отмечают отсутствие механизмов, бюджета и т.д.», – пояснила Науменко.

Юрист отметила, что при обращении в суд пострадавшие сталкиваются с рядом проблем. Одной из таких проблем является проведение оценки имущества и нанесенного ущерба из-за отсутствия последних данных о продаже имущества в городах Донецкой и Луганской областей, методики проведения оценки, наличия экспертов с определенной квалификацией.

«Кроме того, люди сталкивались с проблемами освобождения от уплаты судебного сбора, но как правило, мы успешно обжаловали отказ в суде апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что человек имеет низкий доход или не имеет вообще, а также вред, причиненный совершением преступления – террористического акта», – добавила юрист.

Также, еще одна проблема заключается в том, что в некоторых делах суды привлекают Российскую Федерацию в качестве третьего лица по делу. Это значительно затягивает рассмотрение дела из-за отсутствия информации Министерства юстиции об уведомлении РФ по рассмотрению дела.

Помимо этого, с определенными проблемами по сбору доказательств сталкиваются жители неподконтрольных украинской власти территорий. «Мы рекомендуем использовать все имеющиеся акты и справки по разрушению имущества, фото и видео доказательства, показания свидетелей», – уточнила Науменко.

Науменко подчеркнула, что для решения подобных проблем нужно, чтобы Верховный суд сформировал единую судебную практику. «Кроме этого, следует установить механизмы возмещения вреда на государственном уровне и установить бюджетные назначения на возмещение вреда», – констатировала она.

В то же время, подчеркнула юрист, в судах общей юрисдикции есть решения, принятые в пользу пострадавших по выплате компенсации за разрушенное имущество. «Ряд решений вступили в законную силу после вынесения решений по делам судами апелляционных инстанций. Однако, во всех делах органами государственной власти (ответчиками) были представлены кассационные жалобы и выполнение решений было остановлено Верховным судом до вынесения решения по кассационной жалобе», – добавила юрист.

Также, специалист отметила, что пока еще отсутствует практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в решениях относительно компенсации за поврежденное или разрушенное в ходе вооруженного конфликта недвижимое имущество, именно по Украине. «Однако аналогичная практика существует по делам Кипра и отдельных граждан против Турции, Молдовы и отдельных граждан против РФ, по делам по Чечне, а также в ближайшее время надеемся на вынесение решения по делам Грузии против РФ», – сообщила Юлия Науменко.

По ее словам, непосредственно Украинским Хельсинским союзом по правам человека подано до 100 дел против Украины и РФ в ЕСПЧ.

Напомним, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которые были обнародованы в последнем отчете, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. домов гражданского населения. По информации, которую предоставили Донецкая и Луганская областные государственные администрации, на подконтрольной правительству Украины территориях по состоянию на февраль 2019 года количество поврежденных жилых домов всех форм собственности составляет – 20 354 объектов. В Луганской области – 7 433 домов, в Донецкой – 12 921.

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