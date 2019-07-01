Встреча ради встречи никому не нужна: Песков назвал условие для переговоров Путина и Зеленского . Новости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна. Об этом сегодня, 1 июля, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшей перспективе, сообщает российский «ТАСС».

«В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата», – сказал он.

«Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», – добавил представитель Кремля.